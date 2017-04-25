Хоккеист "Чикаго" Кейн не сыграет за сборную США на чемпионате мира

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Патрик Кейн не будет выступать за сборную США на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил журналист ESPN Крэйг Кастенс в своем Twitter.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что форвард дал согласие на участие в мировом первенстве.
"Федерация хоккея США была уведомлена, что Патрик Кейн не присоединится к команде для участия в чемпионате мира", - написал Кастенс.
"Чикаго" уступил в первом раунде текущего Кубка Стэнли "Нэшвиллу" и вылетел из розыгрыша, проиграв в серии со счетом 0-4. В регулярном чемпионате Кейн набрал 89 очков (34 шайбы и 55 передач) в 82 матчах. В составе "Чикаго" Кейн становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а также лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ сезона-2015/16.
Вместе с командой США он завоевал серебро Олимпийских игр 2010 года. На мировом первенстве он играл один раз - в 2008 году, когда американцы заняли шестое место.
Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне 5-21 мая. Cборная США сыграет в групповом раунде с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.