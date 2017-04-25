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Два мяча Косты помогли "Челси" обыграть "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

Спорт
25 апреля, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:2
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Диего Коста

Диего Коста

© EPA/ANDY RAIN EDITORIAL

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Челси" одержал победу над "Саутгемптоном" со счетом 4:2 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (5-я минута), Гари Кэхилл (45) и Диего Коста (53, 89), который забил свой 50-й гол в матчах английской премьер- лиги. У проигравших отличились Ориоль Ромеу (24) и Райан Бертранд (90).

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас, отметившийся результативной передачей на Косту, отдал свой 103-й голевой пас в матчах первенства Англии, обойдя бывшего полузащитника лондонцев Фрэнка Лэмпарда. По этому показателю он занимает второе место, первое - у бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза (162 передачи).

Защитник хозяев Джон Терри, вышедший на замену на 86-й минуте, появился на поле впервые с ноября. Ранее стало известно, что он покинет "Челси" по окончании сезона.

В турнирной таблице "Челси" продолжает лидировать, набрав 78 очков и имея игру в запасе. На семь баллов от команды отстает "Тоттенхэм", у которого в запасе два матча. "Саутгемптон" с 40 очками идет девятым. В следующем туре "Челси" 30 апреля в гостях сыграет с "Эвертоном", "Саутгемптон" днем ранее на своем поле примет "Халл".

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