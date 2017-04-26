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"Анже" обыграл "Генгам" и вышел в финал Кубка Франции

Спорт
26 апреля, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В другом полуфинале встретятся ПСЖ и "Монако"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Анже" одержал победу над "Генгамом" со счетом 2:0 в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

Забитыми мячами отметились Томас Мангани (38-я минута) и Карл Токо Экамби (90). "Анже" вышел в финал турнира во второй раз в истории и впервые с 1957 года.

В другом полуфинале встретятся ПСЖ и "Монако". Решающий матч пройдет 27 мая.

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