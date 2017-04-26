Баскетболисты ЦСКА обыграли "Басконию" и вышли в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги и вышел в "Финал четырех". Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 90:88 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 21 очко. У "Басконии" самым результативным стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 19 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. В полуфинале московский клуб встретится с сильнейшим в противостоянии между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Анадолу Эфесом".

ЦСКА, который является действующим победителем турнира, вышел в "Финал четырех" в шестой раз подряд. Армейцы в 16-й раз стали участником "Финала четырех" в своей российской истории, "Финал четырех" проводится с сезона-1987/88. Помимо ЦСКА в "Финале четырех" из российских команд принимал участие только краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" в сезоне-2015/16.

ЦСКА выигрывал Евролигу семь раз в своей истории (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016) и еще шесть раз проигрывал в финале турнира. "Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая.