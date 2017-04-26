ЦСКА и "Зенит" проведут в среду матчи чемпионата России по футболу

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Четыре матча в Оренбурге, Казани, Туле и Москве пройдут в среду в 25-м туре чемпионата России по футболу. "Зенит" сыграет в гостях с "Оренбургом", тогда как в столице состоится дерби между ЦСКА и "Локомотивом".

ЦСКА на текущей неделе предстоят сразу два матча с земляками из Москвы - 30 апреля состоится матч с лидером чемпионата "Спартаком". ЦСКА еще не проиграл ни одного матча под руководством Виктора Гончаренко, а с учетом первой части сезона, еще при Леониде Слуцком, беспроигрышная серия армейцев составляет уже 12 матчей чемпионата. ЦСКА отстает от "Спартака" на 10 очков, но сохраняет надежды на чемпионский титул, хотя первостепенной задачей команды все-таки является сохранить вторую строчку и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

"Локомотив" еще может рассчитывать на четвертое место и Лигу Европы в следующем сезоне, - отставание от "Краснодара" составляет шесть очков. Однако самым главным матчем для подопечных Юрия Семина является финал розыгрыша Кубка России с "Уралом", который пройдет 2 мая в Сочи. В субботу "Локомотив" провел матч чемпионата с "Амкаром" (3:3), а 29 апреля встречается с казанским "Рубином", так что команде Семина предстоит сыграть четыре матча за 10 дней, один из которых - дерби с ЦСКА.

В последних матчах "Локомотив" стал много забивать, отправив по три мяча в ворота "Арсенала" (3:0) и "Амкара". Однако в домашней игре с пермяками команду Семина подвела оборона, пусть один из мячей соперник забил после очень спорного пенальти, а сравняли счет пермяки, когда их форвард находился в небольшом офсайде. В матче с "Амкаром" получил тяжелую травму ахиллового сухожилия хорватский защитник Ведран Чорлука, который вернется на поле лишь осенью.

ЦСКА проведет уже пятый весенний матч на домашней арене, причем две самые сложные встречи команда Гончаренко завершила нулевыми ничьими - с "Зенитом" и "Ростовом". ЦСКА пропустил в чемпионате всего 13 мячей (меньше - лишь "Ростов", у которого 12 голов в пассиве), при этом "Локомотив" забил на два гола больше армейцев. В первом круге "Локомотив" сумел на своем стадионе обыграть ЦСКА со счетом 1:0 благодаря мячу Майкона, тогда как дома армейцы еще не уступали никому.

Матч ЦСКА - "Локомотив" начнется в 19:30 мск, главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы. Изначально обслуживать эту встречу была назначена бригада Алексея Еськова, однако ему был предоставлен отдых после неоднозначной работы в субботнем матче между "Зенитом" и "Уралом" (2:0). Матч пропустит дисквалифицированный защитник ЦСКА Георгий Щенников.

"Зенит" едет в гости к "газовикам"

"Зенит", который имеет в своем активе на очко меньше, чем армейцы, отправится в гости к "Оренбургу", выигравшему два последних матча - у "Терека" и "Томи". Подопечные Роберта Евдокимова львиную долю очков набирают на своем стадионе, что позволяет держаться вне зоны прямого вылета. В Оренбурге "газовики" уступили лишь другим претендентам на чемпионский титул - ЦСКА (0:1) и "Спартаку" (1:3), а в шести последних домашних матчах не проиграли.

"Зенит" весной сумел выиграть в гостях лишь у "Рубина" (2:0), а в предыдущем матче-открытия нового стадиона "Санкт-Петербург" смог забить игравшему вдевятером "Уралу" лишь на 86-й минуте. В Оренбурге к тому же не сыграет нападающий Артем Дзюба, который заработал дисквалификацию за четыре желтые карточки, как и итальянский защитник Доменико Кришито. Не полетел в Оренбург и получивший повреждение Александр Кокорин.

В первом круге "Зенит" обыграл новичка премьер-лиги на стадионе "Петровский" (1:0). Команды встречались 24 октября, а победный мяч провел словацкий полузащитник Роберт Мак.

Матч пройдет на стадионе "Газовик" в Оренбурге, начало - 17:00 мск. Главный арбитр - Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Середняки и аутсайдеры

В 19:30 мск "Рубин" примет "Терек". Команды неудачно выступают в весенней части турнира, расставшись с надеждами на путевку в Лигу Европы, при этом казанцам могут грозить и неприятности с выживанием в премьер-лиге - от зоны стыковых матчей "Рубин" находится всего в семи очках. И "Рубин", и "Терек" весной одержали всего лишь по две победе, причем казанцы в трех домашних матчах не выигрывали и даже не забивали, а "Терек" в гостях добыл ничьи с "Ростовом" и "Амкаром".

Матч на "Казань-Арене" пропустят дисквалифицированные игроки хозяев Мориц Бауэр и Руслан Камболов. Главный арбитр - Евгений Турбин из Москвы, который заменил переведенного на столичное дерби Карасева.

В 19:30 мск в Туле "Арсенал" примет самарские "Крылья Советов". Туляки занимают 15-е место и в случае победы опередят волжан по количеству побед, отправив самарцев в зону прямого вылета. В последнем матче с "Краснодаром" "канониры" показали неплохой футбол, но снова проиграли (0:2). Хотя домашние матчи с командами из низшей части таблицы у "Арсенала" получаются: весной в Туле были обыграны "Урал" и "Томь".

"Крылья" не проигрывают уже три матча подряд, а в предыдущей гостевой встрече победили еще одного конкурента в борьбе за выживание - "Анжи" (3:1). Главный арбитр - Александр Егоров из Саранска, дисквалифицирован защитник хозяев Джейсон Вергара.

25-й тур стартовал во вторник, когда "Спартак" победил "Урал" (1:0), а "Ростов" с таким же счетом - "Уфу". В четверг тур завершится матчами "Анжи" и "Томи", а также "Амкара" и "Краснодара".

В чемпионате России лидирует "Спартак" - 57 очков (25 матчей), 47 очков набрал ЦСКА (24 матча), 46 - "Зенит" (24).