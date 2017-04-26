Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" Евролиги

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА своей игрой в 1/4 финала Евролиги заслужили выход в "Финал четырех" турнира. Об этом сказал главный тренер столичной команды Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс-служба турнира.

Во вторник ЦСКА на выезде обыграл "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.

"Поздравляю команду и своих баскетболистов с выходом в "Финал четырех, они заслужили это. На данный момент мы получили только билет в "Финал четырех", но мы хотим большего, а сейчас мы должны поздравить игроков с заслуженной победой со счетом 3-0 над прекрасным клубом "Баскония". Нам противостояла сильная команда, а здесь была отличная атмосфера. Не забывайте, что они в прошлом сезоне играли в "Финале четырех", - сказал Итудис.

Наставник армейцев отметил, что разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич практически не тренируется из-за болей в ноге, а только принимает участие в матчах.

"Хочу сказать, что Теодосич играет на уколах, практически не принимая участия в тренировках. Он чувствует острую боль в ноге. У нас также были и другие игроки с травмами, но которые хотели помочь команде выйти в "Финал четырех", несмотря ни на что, они показали, что достойны находиться в команде", - добавил специалист.

"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая.