Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" Евролиги

Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 2:07
Марин Ле Пен стремится к мирным отношениям со всеми странами и многополярному мируМеждународная панорама 26 апреля, 1:46
Запуск ракеты Falcon 9 со спутником-разведчиком запланирован на 30 апреляКосмос 26 апреля, 1:39
Сенат Конгресса США утвердил замглавы минюста, который будет вести расследование по РоссииМеждународная панорама 26 апреля, 1:32
Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 1:29
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в СирииМеждународная панорама 26 апреля, 1:20
Сенатор США предложил возвести стену на границе с Мексикой на деньги наркобарона ГусманаМеждународная панорама 26 апреля, 1:14
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игреСпорт 26 апреля, 0:47
ЦСКА и "Зенит" проведут в среду матчи чемпионата России по футболуСпорт 26 апреля, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА своей игрой в 1/4 финала Евролиги заслужили выход в "Финал четырех" турнира. Об этом сказал главный тренер столичной команды Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс-служба турнира.
Во вторник ЦСКА на выезде обыграл "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.
"Поздравляю команду и своих баскетболистов с выходом в "Финал четырех, они заслужили это. На данный момент мы получили только билет в "Финал четырех", но мы хотим большего, а сейчас мы должны поздравить игроков с заслуженной победой со счетом 3-0 над прекрасным клубом "Баскония". Нам противостояла сильная команда, а здесь была отличная атмосфера. Не забывайте, что они в прошлом сезоне играли в "Финале четырех", - сказал Итудис.
Наставник армейцев отметил, что разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич практически не тренируется из-за болей в ноге, а только принимает участие в матчах.
"Хочу сказать, что Теодосич играет на уколах, практически не принимая участия в тренировках. Он чувствует острую боль в ноге. У нас также были и другие игроки с травмами, но которые хотели помочь команде выйти в "Финал четырех", несмотря ни на что, они показали, что достойны находиться в команде", - добавил специалист.
"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 пройдет в турецком Стамбуле 19-21 мая.