Хоккеисты Симмондс и Хамоник номинированы на приз НХЛ за благотворительность

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Уэйн Симмондс и "Нью-Йорк Айлендерс" Трэвис Хамоник номинированы на приз за благотворительность по итогам сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз за благотворительность (Foundation Player Award) - награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, приложившему особые усилия и настойчивость в командной работе с целью улучшения жизни людей в обществе. Приз вручается с 1998 года, первым победителем в номинации стал нападающий "Сент-Луиса" Келли Чейз.

В прошлом сезоне приз достался защитнику "Калгари" Марку Джиордано. Победитель также получает $25 тысяч на благотворительные цели.

Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.

Applying the core values of hockey to enrich the lives of people in his community.



Your NHL Foundation Player Award finalists. #NHLAwards pic.twitter.com/F4BD7YEq4V — NHL (@NHL) 25 апреля 2017 г.