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Хоккеисты Симмондс и Хамоник номинированы на приз НХЛ за благотворительность

Спорт
26 апреля, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Победитель в номинации получит $25 тысяч на благотворительные цели
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Уэйн Симмондс

Уэйн Симмондс

© Mark J. Terrill/AP

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Уэйн Симмондс и "Нью-Йорк Айлендерс" Трэвис Хамоник номинированы на приз за благотворительность по итогам сезона. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз за благотворительность (Foundation Player Award) - награда, ежегодно вручаемая игроку НХЛ, приложившему особые усилия и настойчивость в командной работе с целью улучшения жизни людей в обществе. Приз вручается с 1998 года, первым победителем в номинации стал нападающий "Сент-Луиса" Келли Чейз.

В прошлом сезоне приз достался защитнику "Калгари" Марку Джиордано. Победитель также получает $25 тысяч на благотворительные цели.

Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе.

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