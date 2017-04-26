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СМИ: нападающий "Салавата Юлаева" Воробьев подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия"

Спорт
26 апреля, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Контракт 20-летнего российского нападающего Михаила Воробьева с уфимским клубом истекает в нынешнем году
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Игроки сборной России Кирилл Капризов и Михаил Воробьев (слева направо) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными Латвии и России

Игроки сборной России Кирилл Капризов и Михаил Воробьев (слева направо) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными Латвии и России

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" и олимпийской сборной России Михаил Воробьев подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом сообщил канадский телеканал TVA Sports.

Отмечаетcя, что с Воробьевым заключен двусторонний контракт новичка, по которому он будет находиться в системе клуба и предусматривающий возможное выступление в фарм- клубе "Филадельфии" - "Лихай Уэлли Фантомс" (Аллетаун, штат Пенсильвания) из Американской хоккейной лиги (AHL). За "Фантомс" выступает 21-летний российский нападающий Радель Фазлеев, являющийся воспитанником казанского "Ак Барса" и выбранный "Филадельфией" под 168-м номером в 2014 году. Срок соглашения Воробьева с "Филадельфией" не сообщается.

Контракт 20-летнего Воробьева с "Салаватом Юлаевым" истекает в этом году. "Филадельфия" выбрала Воробьева на драфте новичков 2015 года под общим 104-м номером. В КХЛ хоккеист выступал с сезона-2015/16, сыграв за два года 78 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 14 очков (5+9) по системе "гол+пас". В плей-офф КХЛ Воробьев провел только 6 игр, не отметившись результативными действиями.

Воробьев (рост 188 см, вес 85 кг), выступающий на позиции центрального нападающего, в январе стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира он отдал 10 голевых передач, играя в тройке с лучшим бомбардиром первенства Кириллом Капризовым.

В текущем сезоне НХЛ "Филадельфия" не смогла выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции. В основном составе клуба выступают россияне Иван Проворов (82 матча, 6 шайб + 24 передачи) и Роман Любимов (47, 4+2). 

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