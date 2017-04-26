"Хьюстон" победил "Оклахому" и вышел во второй раунд плей-офф НБА

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Хьюстон" победил на своей площадке "Оклахому" в пятом матче стартовой серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд.
Встреча завершилась со счетом 105:99.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук. На его счету 47 очков, 9 передач и 11 подборов. В составе "Хьюстона" больше всех баллов в активе Джеймса Хардена, набравшего 34 очка.
"Хьюстон" обыграл "Оклахому" в серии до четырех побед со счетом 4-1. Ранее во второй раунд пробились действующий чемпион НБА "Кливленд" и "Голден Стэйт".
В следующем раунде "Хьюстон" встретится с победителем пары "Сан-Антонио" - "Мемфис" (2-2 в серии).