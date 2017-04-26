"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Сан-Антонио" на своем паркете победил "Мемфис" в пятом матче стартовой серии плей- офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Матч завершился со счетом 116:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Сан-Антонио" Кауай Леонард, набравший 28 очков. В составе "Мемфиса" 26 очков набрал Майк Конли.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Сан- Антонио". Шестая игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене "Мемфиса".