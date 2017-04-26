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"Сан-Антонио" обыграл "Мемфис" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

Спорт
26 апреля, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Пятый матч серии завершился победой "Сан-Антонио" со счетом 116:103
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "Сан-Антонио" на своем паркете победил "Мемфис" в пятом матче стартовой серии плей- офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Матч завершился со счетом 116:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Сан-Антонио" Кауай Леонард, набравший 28 очков. В составе "Мемфиса" 26 очков набрал Майк Конли.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Сан- Антонио". Шестая игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене "Мемфиса".

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