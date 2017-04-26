СК проверяет обстоятельства драки, из-за которой борец Богомоев попал в реанимацию

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ИРКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства драки в поселке Усть-Ордынский, во время которой были тяжело травмированы борец вольного стиля Александр Богомоев и тренер Баир Ильин, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"По данному факту начата доследственная проверка. Как только состояние пострадавших будет позволять, следователь возьмет с них показание", - сказали в пресс-службе.
Представитель Минздрава Иркутской области пояснил ТАСС, что сейчас оба спортсмена пришли в сознание, но все еще находятся в реанимации.
"Ильин, переживший состояние клинической смерти, как только его состояние стало стабильным был перевезен в Иркутскую областную клиническую больницу. В областной центр он был доставлен вчера медициной катастроф. Состояние Богомоева менее тяжелое, но он все еще в реанимации после операции на селезенке. Сейчас также решается вопрос о его транспортировке в Иркутск", - отметили в Минздраве.
27-летний Богомоев трижды выигрывал чемпионат России, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.