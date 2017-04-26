Хоккеист Галимов продлил контракт с московским "Динамо" на два года

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Ансель Галимов продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Новый контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два года.

Галимов перешел в "Динамо" из новокузнецкого "Металлурга" в 2015 году. В прошедшем сезоне он провел 57 матчей, забросив восемь шайб и сделав шесть результативных передач.