Тарпищев: Шарапова способна вернуться в элиту мирового тенниса через полгода

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова способна выйти на своей прежний уровень через полгода. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Первый матч после возвращения она проведет в среду против 34-летней итальянки Роберты Винчи.

"Все мы, конечно, заждались возвращения Шараповой, - подчеркнул Тарпищев. - Ее возвращение на корт - важное событие, но главный вопрос в том, как быстро она вернет свою форму, как быстро вернется к игровому ритму. Думаю, на топовый уровень, в элиту мирового тенниса Шарапова вернется где-то через полгода. Сразу ожидать от нее успехов и побед вряд ли придется".

Турнир в Штутгарте имеет третью категорию серии "премьер" - для турниров с призовым фондом от $600 тыс. до $1 млн. На прошлой неделе турнир аналогичной категории прошел в американском Чарльстоне и завершился победой россиянки Дарьи Касаткиной. В Штутгарте будут разыграны $710,9 тыс. призовых, матчи проходят на грунтовом покрытии "Порше-арены".

В начале марта прошлого года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, который содержался в принимаемом ей более 10 лет препарате "милдронат". При этом Шарапова рассказала, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации россиянки на 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года.