Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев: Шарапова способна вернуться в элиту мирового тенниса через полгода

Спорт
26 апреля, 10:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля, организаторы турнира в Штутгарте предоставили ей wild card
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/MADE NAGI

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова способна выйти на своей прежний уровень через полгода. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Первый матч после возвращения она проведет в среду против 34-летней итальянки Роберты Винчи.

Смотрите также
Мария Шарапова во время выставочного матча в Лас-Вегасе, октябрь 2016 года
Вне большого тенниса: жизнь Марии Шараповой во время дисквалификации

"Все мы, конечно, заждались возвращения Шараповой, - подчеркнул Тарпищев. - Ее возвращение на корт - важное событие, но главный вопрос в том, как быстро она вернет свою форму, как быстро вернется к игровому ритму. Думаю, на топовый уровень, в элиту мирового тенниса Шарапова вернется где-то через полгода. Сразу ожидать от нее успехов и побед вряд ли придется".

Турнир в Штутгарте имеет третью категорию серии "премьер" - для турниров с призовым фондом от $600 тыс. до $1 млн. На прошлой неделе турнир аналогичной категории прошел в американском Чарльстоне и завершился победой россиянки Дарьи Касаткиной. В Штутгарте будут разыграны $710,9 тыс. призовых, матчи проходят на грунтовом покрытии "Порше-арены".

В начале марта прошлого года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, который содержался в принимаемом ей более 10 лет препарате "милдронат". При этом Шарапова рассказала, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации россиянки на 15 месяцев - начиная с 26 января 2016 года.

Смотрите также

Мария Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте
Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в Штутгарте
Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового тенниса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
2
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
3
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума
4
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
5
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
6
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама