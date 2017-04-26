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Арбитр Николаев назначен на финал Кубка России по футболу "Урал" - "Локомотив"

Спорт
26 апреля, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В качестве ассистентов судьи будут работать Николай Богач, Андрей Глот
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Алексей Николаев

Алексей Николаев

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Судейская бригада под руководством Алексея Николаева обслужит финальный матч Кубка России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В качестве ассистентов судьи будут работать Николай Богач, Андрей Глот. Дополнительными ассистентами судьи назначены Михаил Вилков, Алексей Матюнин, резервным судьей - Вячеслав Семенов, инспектором матча - Андрей Бутенко.

Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года "Фишт". Обладатель Кубка России получит право принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18 с группового этапа.

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