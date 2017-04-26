САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") на Крестовском острове, а власти города им в этом помогут.

"Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем", - сказал он в ходе ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания, отвечая на вопрос фракции "Яблоко" о главной петербургской стройке.

По словам Полтавченко, несмотря на трудности, объект достроили в срок. "Я уверен, что город достойно проведет игры Кубка конфедераций", - подчеркнул губернатор.

Проверки на стадионе

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжит проводить проверки по стадиону "Санкт-Петербург" в рамках своих полномочий. Контракты до 1 млрд будет изучать Санкт-Петербургское УФАС, свыше этой суммы - центральный аппарат ФАС.

Инспекция Санкт-Петербургского УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении контракта с "Метростроем" (генподрядчик стадиона), однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом. Теперь инспекция планирует рассмотреть дело о нарушении статьи "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления" (ст. 14.9 Кодекса об административных правонарушениях).

16 ноября прошлого года в Москве был задержан бывший вице-губернатор Марат Оганесян, ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). При расследовании дела был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для "Зенит-Арены". В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета строительства Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ".

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость увеличивалась. Последняя сметная стоимость превысила 43 млрд рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций в июне этого года и чемпионат мира по футболу в 2018 году.