Клуб КХЛ "Авангард" опроверг информацию о двухмесячной задолженности по зарплатам

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" не имеет двухмесячной задолженности по зарплатам перед игроками команды. Об этом заявил президент "Авангарда" Владимир Шалаев, которого цитирует пресс-служба клуба.
Ранее в СМИ появилась информация о двухмесячной задержки зарплаты хоккеистам "Авангарда".
"Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками, - сказал Шалаев. - Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение "Авангарда" было и будет устойчивым. Наш владелец "Газпром нефть" делает все необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы."
"На днях мы подписываем трехлетний спонсорский договор с "Газпром нефтью", а также заканчиваем переговоры с несколькими нынешними партнерами о продлении сотрудничества на новый сезон, - добавил Шалаев. - Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего".
В прошедшем сезоне "Авангард" занял второе место в Восточной конференции и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил казанскому "Ак Барсу" (2-4 в серии).