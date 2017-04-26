Команда Ефимовой проведет подготовку к турниру "Маре Нострум" на Кипре

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Команда российской пловчихи Юлии Ефимовой Efimova Team вылетает на шесть недель на Кипр, где проведет подготовку к престижному турниру "Маре Нострум". Об этом ТАСС сообщила медиа-служба Efimova Team.
"В четверг 27 апреля Efimova Team вылетает на Кипр, где проведет шесть недель. Сразу оттуда команда отправится на первый этап серии "Маре Нострум" в Монако", - сообщили в медиа-службе.
Состав команды российской спортсменки пополнился двумя новыми пловцами.
"В команде появились два новых спортсмена, - сообщила медиа-служба. - К Ефимовой, Вере Калашниковой и Андрею Николаеву присоединились 22-летний Данила Доленко и 14-летняя Вероника Кучеренко".
Доленко дважды был девятым на чемпионате России - 2017 на 50 и 100 м брассом, Кучеренко - победительница "Веселого дельфина" - 2015 на 100 м брассом.
Пловцы Efimova Team выступят на всех трех этапах серии "Маре Нострум" перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Будапеште. Первый этап турнира пройдет в Монако с 10 по 11 июня, второй в Барселоне (13-14 июня), третий - в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17-18 июня).
Кучеренко присоединится к команде 22 мая.
Команда Efimova Team была основана после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.