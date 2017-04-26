Федерация конного спорта России намерена расширять международное сотрудничество

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация конного спорта России (ФКСР) в новом олимпийском цикле намерена усилить работу по внедрению в международное сообщество профессионалов и любителей конного спорта. Об этом ТАСС заявил Руслан Киреев, вице-президент ФКСР по взаимодействию с международными организациями.

"Сейчас для нас одна из самых важных задач - это максимальное эффективное взаимодействие аппарата ФКСР с международными организациями, в частности Международной федерацией конного спорта (FEI), - подчеркнул Киреев. - От этого напрямую зависит и имидж российского конного спорта в целом, и повышение статуса ФКСР на мировой арене, и профессиональные успехи российских спортсменов".

Как отметил вице-президент ФКСР, работа будет направлена на взаимодействие с международными организациями по увеличению количества соревнований с участием Российской Федерации, а также на более широкое представительство российских спортсменов на международных конных выставках и семинарах, сотрудничество российских и зарубежных конных заводчиков со спортсменами, которым нужны качественные лошади по доступной цене.

"В свете сказанного одним из самых важных для нас международных мероприятий станет Генеральная ассамблея Международной Федерации конного спорта FEI, которая пройдет с 18 по 21 ноября, - отметил Киреев. - И, безусловно, предстоящие чемпионат Европы в Гетеборге 21-27 августа и Кубок Наций в австрийском Линце".

В декабре прошлого года новым президентом Федерации конного спорта России была избрана Марина Сечина. Под ее руководством в рамках ФКСР был создан президентский Совет, членом которого также является Руслан Киреев. Совет участвует в разработке новых предложений, в том числе в сфере развития сотрудничества в регионах. ФКСР является членом Международной федерации конного спорта (FEI), а также входит в состав Европейской федерации конного спорта.