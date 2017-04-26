Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Немецкая компания Porsche возобновила сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, которое приостанавливалось на время дисквалификации спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Сотрудничество с Марией не отменялось и будет продолжено в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.
В ноябре Шарапова приняла участие в мероприятии компании в Лос-Анджелесе, однако тогда сотрудничество не было официально возобновлено.
Шарапова в среду проведет первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Соперницей россиянки в игре на турнире в Штутгарте станет итальянка Роберта Винчи.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card.
Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.