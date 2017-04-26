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Корстин: выход россиян на ведущие роли стал основной тенденцией сезона Единой лиги ВТБ

Спорт
26 апреля, 12:22 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов
По мнению Корстин, "Енисей" и ВЭФ стали командами-открытиями сезона-2016/17
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Илона Корстин

Илона Корстин

© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход российских баскетболистов на ведущие роли в своих клубах стал основной тенденцией текущего сезона Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Тенденция этого сезона состоит в том, что российские игроки вышли на ведущие роли в своих клубах и стали их лидерами. Алексей Швед в "Химках", Сергей Карасев в "Зените", Андрей Зубов в "Локо". Шведа хотелось бы отметить особенно. В этом сезоне он вышел на пик карьеры, играет очень зрело и уверенно, - сказала Корстин. - Среди игроков я бы еще отдельно выделила лучшего снайпера сезона Николаса Миннерата. Форвард "Автодора" очень силен в индивидуальных действиях, но при этом он не тянет одеяло на себя и помогает набирать очки партнерам".

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Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал ЦСКА. "В регулярном сезоне более 30 матчей закончились с разницей в 5 и менее очков - было много борьбы и непредсказуемых результатов. ЦСКА показал стабильность и класс, в третий раз став победителем "регулярки". При этом борьба в четверке лучших команд шла до последнего - и "Зенит", и "Химки", и "Локо" делали все, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице", - отметила собеседница агентства.

По мнению Корстин, "Енисей" и ВЭФ стали командами-открытиями сезона-2016/17: "Красноярцы обыграли нескольких лидеров и во второй раз за время участия в чемпионате пробились в плей-офф. ВЭФ же показал экстремальную эффективность. Имея минимальный бюджет, латвийцы уверенно смотрелись по ходу всей "регулярки" и заслуженно вошли в восьмерку сильнейших".

Прошедший в Сочи Матч всех звезд Единой лиги, по ее словам, стал самым ярким впечатлением сезона. "Он стал первым в истории Лиги", - напомнила Корстин. - В плей-офф же нас ждет много интересных противостояний. Чего стоит только встреча "Локо" и УНИКСа уже на стадии четвертьфинала! А в полуфинале возможно противостояние "Химок" и "Зенита" - эти команды в регулярном сезоне выдали два суперматча с рекордными телерейтингами, а в плей-офф, уверена, страсти накаляться до предела".

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