Организаторы Roland Garros 16 мая объявят решение об участии Шараповой в турнире

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Организаторы Roland Garros - второго в сезоне турнира серии Большого шлема - объявят решение по вопросу участия Марии Шараповой в турнире 16 мая в 20:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Решение будет опубликовано на странице турнира в Facebook.
Ранее сообщалось, что организаторы Roland Garros намерены предоставить Шараповой wild card не в основную сетку турнира, а в его квалификацию.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.
Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля. В среду вечером она проведет свою первую официальную игру с момента дисквалификации - в первом раунде турнира в немецком Штутгарте россиянка сыграет с итальянской Робертой Винчи. Также известно, что специальное приглашение Шараповой предоставили организаторы турнира в Риме.
Roland Garros пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.