Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" Евролиги

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СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА приучили своих болельщиков к тому, что команда регулярно выходит в "Финал четырех" Евролиги, и иной результат был бы неприемлем. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Во вторник ЦСКА на выезде обыграл испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.
"Поздравляю армейцев с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в "Финал четырех", - сказал Кириленко. - Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное - лотерея "Финала четырех", тем более, что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников - с "Олимпиакосом". Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду".
"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 будет сыгран в турецком Стамбуле 19-21 мая.