Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" Евролиги

Спорт
26 апреля, 12:30 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Во вторник ЦСКА на выезде обыграл испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА приучили своих болельщиков к тому, что команда регулярно выходит в "Финал четырех" Евролиги, и иной результат был бы неприемлем. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Смотрите также
Баскетболист ЦСКА Милош Теодосич (слева) в третьем матче с "Басконией"
Шесть лет - победный завет: БК ЦСКА в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги

Во вторник ЦСКА на выезде обыграл испанскую "Басконию" со счетом 90:88 и в шестой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. Российская команда победила в серии 1/4 финала до трех побед со счетом 3-0.

"Поздравляю армейцев с победой, за долгие годы они приучили всех к выходам в "Финал четырех", - сказал Кириленко. - Поэтому любой другой результат команды в Евролиге неприемлем. Но сейчас начинается самое интересное - лотерея "Финала четырех", тем более, что, судя по всему, в полуфинале предстоит сыграть с одним из самых непримиримых соперников - с "Олимпиакосом". Желаю ЦСКА удачи и обязательно буду болеть за нашу команду".

"Финал четырех" Евролиги сезона-2016/17 будет сыгран в турецком Стамбуле 19-21 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама