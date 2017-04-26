Директор "Ньюкасла" и ряд футбольных чиновников арестованы по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Управляющий директор футбольного клуба "Ньюкасл" Ли Чарнли арестован в Великобритании по подозрению в финансовых махинациях. Также арестовано еще несколько футбольных чиновников, сообщает Daily Mail.

Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы, финансовые отчеты, компьютеры и телефоны, а также арестовано несколько человек. Чарнли был допрошен по делу об уклонении от уплаты налоговых и таможенных сборов. "Мы арестовали несколько человек, работающих в профессиональном футболе", - заявили в Британском налоговом управлении.

По информации издания, расследование ведется в отношении еще одного руководителя клуба. В то же время известно, что обыски также прошли на домашнем стадионе лондонского клуба Английской премьер-лиги (элитного дивизиона) "Вест Хэм".

"Всего на протяжении нескольких месяцев велось следствие в отношении 43 игроков, 12 клубов из разных британских лиг и 8 агентов", - говорится в заявлении Британского налогового управления.

Чарнли был назначен на должность управляющего директора "Ньюкасла" в 2014 году. 24 апреля клуб обыграл "Престон" в матче 44-го тура чемпионшипа (второго дивизиона Англии) и досрочно обеспечил себе выход в Английскую премьер-лигу.