Директор "Ньюкасла" и ряд футбольных чиновников арестованы по подозрению в мошенничестве

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Управляющий директор футбольного клуба "Ньюкасл" Ли Чарнли арестован в Великобритании по подозрению в финансовых махинациях. Также арестовано еще несколько футбольных чиновников, сообщает Daily Mail.
Офицеры Британского налогового управления провели обыски в Англии и Франции, в ходе которых были изъяты документы, финансовые отчеты, компьютеры и телефоны, а также арестовано несколько человек. Чарнли был допрошен по делу об уклонении от уплаты налоговых и таможенных сборов. "Мы арестовали несколько человек, работающих в профессиональном футболе", - заявили в Британском налоговом управлении.
По информации издания, расследование ведется в отношении еще одного руководителя клуба. В то же время известно, что обыски также прошли на домашнем стадионе лондонского клуба Английской премьер-лиги (элитного дивизиона) "Вест Хэм".
"Всего на протяжении нескольких месяцев велось следствие в отношении 43 игроков, 12 клубов из разных британских лиг и 8 агентов", - говорится в заявлении Британского налогового управления.
Чарнли был назначен на должность управляющего директора "Ньюкасла" в 2014 году. 24 апреля клуб обыграл "Престон" в матче 44-го тура чемпионшипа (второго дивизиона Англии) и досрочно обеспечил себе выход в Английскую премьер-лигу.