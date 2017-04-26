Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент Шараповой получил выговор от главы WTA за высказывания о критиках теннисистки

Спорт
26 апреля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Макс Айзенбад заявил, что теннисистки Агнешка Радванська и Каролин Возняцки активно протестуют против возвращения Шараповой, боясь конкуренции со стороны россиянки на турнирах Большого шлема
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/FILIP SINGER

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад получил выговор от главы Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона за резкие высказывания об Агнешке Радваньской и Каролин Возняцки, которые выступили против участия его клиентки в Открытом чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

Смотрите также
Мария Шарапова
Российские букмекеры считают Шарапову фаворитом в ее первом матче после дисквалификации

Айзенбад в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Радванська и Возняцки активно протестуют против возвращения Шараповой, боясь конкуренции со стороны россиянки на турнирах Большого шлема. Айзенбад назвал теннисисток "посредственностями", для которых дисквалификация Шараповой "последний шанс выиграть турнира серии Большого шлема".

Саймон подтвердил, что общался с агентом Шараповой по этому вопросу. "Мы занимаемся этим вопросом в закрытом режиме", - сказал глава WTA, добавив, что считает инцидент исчерпанным.

Поведение Айзенбада нарушает кодекс поведения WTA, однако по информации издания, он не будет привлечен к ответственности.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card. Россиянка в среду проведет первый официальный матч после дисквалификации, ее соперницей станет итальянка Роберта Винчи.

Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама