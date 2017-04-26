Агент Шараповой получил выговор от главы WTA за высказывания о критиках теннисистки

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад получил выговор от главы Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона за резкие высказывания об Агнешке Радваньской и Каролин Возняцки, которые выступили против участия его клиентки в Открытом чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Mail.
Айзенбад в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Радванська и Возняцки активно протестуют против возвращения Шараповой, боясь конкуренции со стороны россиянки на турнирах Большого шлема. Айзенбад назвал теннисисток "посредственностями", для которых дисквалификация Шараповой "последний шанс выиграть турнира серии Большого шлема".
Саймон подтвердил, что общался с агентом Шараповой по этому вопросу. "Мы занимаемся этим вопросом в закрытом режиме", - сказал глава WTA, добавив, что считает инцидент исчерпанным.
Поведение Айзенбада нарушает кодекс поведения WTA, однако по информации издания, он не будет привлечен к ответственности.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card. Россиянка в среду проведет первый официальный матч после дисквалификации, ее соперницей станет итальянка Роберта Винчи.
Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.