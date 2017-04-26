Агент Шараповой получил выговор от главы WTA за высказывания о критиках теннисистки

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад получил выговор от главы Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона за резкие высказывания об Агнешке Радваньской и Каролин Возняцки, которые выступили против участия его клиентки в Открытом чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Mail.

Айзенбад в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Радванська и Возняцки активно протестуют против возвращения Шараповой, боясь конкуренции со стороны россиянки на турнирах Большого шлема. Айзенбад назвал теннисисток "посредственностями", для которых дисквалификация Шараповой "последний шанс выиграть турнира серии Большого шлема".

Саймон подтвердил, что общался с агентом Шараповой по этому вопросу. "Мы занимаемся этим вопросом в закрытом режиме", - сказал глава WTA, добавив, что считает инцидент исчерпанным.

Поведение Айзенбада нарушает кодекс поведения WTA, однако по информации издания, он не будет привлечен к ответственности.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля 2017 года, в связи с чем организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card. Россиянка в среду проведет первый официальный матч после дисквалификации, ее соперницей станет итальянка Роберта Винчи.

Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.