Комитет по этике РФС будет решать вопрос по Слуцкому после его возвращения к работе в РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) надеется получить извинения от бывшего главного тренера сборной России и московского ЦСКА Леонида Слуцкого за его высказывания о судьях после окончательного возвращения специалиста в Россию. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Семен Андреев.

В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, то его можно ударить. 10 июля арбитры Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Позже президент РФС Виталий Мутко передал соответствующие документы в комитет по этике.

"На данный момент вопрос закрыт. Никто за ним гонятся не будет, ему было отправлено заявление на почту. Извинений пока не получили. Будем решать этот вопрос, когда Слуцкий вернется в Россию и будет здесь работать на постоянной основе", - сказал Андреев.

Леонид Слуцкий, после того как покинул пост главного тренера ЦСКА в начале октября, в основном живет в Лондоне, где учится в местной академии спорта. По данным британской газеты Daily Mail, лондонский футбольный клуб "Челси" помогает Слуцкому найти работу тренером в Англии.