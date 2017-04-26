Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКА

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский ЦСКА предлагал бывшему главному тренеру томской "Томи" Валерию Непомнящему снова занять пост советника президента клуба по спортивным вопросам, но специалист ответил отказом. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.
Непомнящий занимал пост советника президента ЦСКА с лета 2012 года по апрель 2014-го, после чего перешел также на должность советника президента в "Томь". На данный момент 73-летний специалист находится без работы. В сентябре прошлого года Непомнящий уже говорил, что отказался от административной должности в ЦСКА, однако в клубе его ждут, и специалист попросил время подумать.
"Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом", - сказал Непомнящий.
"На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало, - продолжил он. - Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством".
Последним местом работы Непомнящего была "Томь", где он проработал главным тренером с лета 2014-го по весну 2016 года.