Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКА

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский ЦСКА предлагал бывшему главному тренеру томской "Томи" Валерию Непомнящему снова занять пост советника президента клуба по спортивным вопросам, но специалист ответил отказом. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

Непомнящий занимал пост советника президента ЦСКА с лета 2012 года по апрель 2014-го, после чего перешел также на должность советника президента в "Томь". На данный момент 73-летний специалист находится без работы. В сентябре прошлого года Непомнящий уже говорил, что отказался от административной должности в ЦСКА, однако в клубе его ждут, и специалист попросил время подумать.

"Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом", - сказал Непомнящий.

"На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало, - продолжил он. - Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством".

Последним местом работы Непомнящего была "Томь", где он проработал главным тренером с лета 2014-го по весну 2016 года.