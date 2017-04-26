Олимпийский комитет России принял приглашение МОК на участие в Играх-2018

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Данное решение было принято в среду на заседании исполкома ОКР, которое проходит в Москве. Члены исполкома проголосовали за принятие данного приглашения.

В настоящий момент на основании второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.