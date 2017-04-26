IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 м

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
Также россиянка лишена бронзы чемпионата мира 2013 года в беге на дистанции 400 м. За употребление допинга IAAF дисквалифицировала Крипошапку на два года (отсчет ведется с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года). Также IAAF подтвердила двухлетние дисквалификации толкательницы ядра Евгении Колодко (дисквалификация - 2 июля 2016 года - 1 июля 2018 года), которая была лишена серебряной медали ОИ-2012, метательницы молота Анны Булгаковой (29 марта 2017 года - 28 марта 2019 года), метательницы диска Веры Ганеевой (2 июля 2016 года - 1 июля 2018 года), прыгуна с шестом Дмитрия Стародубцева (2 июля 2016 года - 1 июля 2018 года). Все эти спортсмены ранее признали вину в употреблении допинга.
Чемпионат мира - 2013 прошел 10-18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике и переместилась на второе место.