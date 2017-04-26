Юниорский ЧМ по дзюдо перенесен из КНДР в Хорватию из-за проблем с безопасностью

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Организаторы приняли решение перенести юниорский чемпионат мира 2017 года по дзюдо из северокорейского Пхеньяна в хорватский Загреб по причине проблем с безопасностью. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Пхеньян был выбран местом проведения юниорского чемпионата в августе прошлого года.

Турнир пройдет 18-22 октября.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Совет Безопасности ООН 20 апреля вскоре после очередного запуска, завершившегося неудачей, принял заявление, в котором осудил действия Пхеньяна и в очередной раз пригрозил стране новыми санкциями.