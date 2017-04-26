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Шляхтин: решение IAAF о лишении сборной РФ золота ЧМ-2013 в эстафете ожидаемо и логично

Спорт
26 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
В среду IAAF распространило официальное заявление о том, что женская сборная России лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Кривошапки
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишить сборную России золотой медали чемпионата мира 2013 года в Москве в женской эстафете не стало неожиданностью для главы Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина. Об этом он сообщил ТАСС.

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Российские спортсменки Татьяна Фирова, Ксения Рыжова, Юлия Гущина и Антонина Кривошапка (слева направо)
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 м

В среду IAAF распространило официальное заявление о том, что женская сборная России (Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова и Антонина Кривошапка) лишена золота ЧМ-2013 в эстафете 4х400 м из-за положительной допинг-пробы Кривошапки, которая также лишена личной бронзы этого мирового первенства в беге на 400 м.

"Все логично и правильно, IAAF действует согласно с общепринятыми правилами, - сказал Шляхтин. - То же самое произошло и с ямайскими участниками эстафеты на Играх в 2008 году. Неужели кто-то мог подумать, что у Кривошапки медаль заберут, а остальным оставят?"

Ранее Кривошапка признала факт нарушения ею антидопинговых правил и была дисквалифицирована на два года - с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018-го. Аннулированию подлежали ее результаты с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014-го. Из-за ее положительной допинг- пробы Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Игр 2012 года в Лондоне женскую эстафетную команду в беге 4х400 м.

С лишениемэстафетного золота ЧМ-2013 года сборная России потеряла первое место в общекомандном зачете домашнего чемпионата мира, переместившись на второе место.

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