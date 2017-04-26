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Вход на футбольный матч между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков будет бесплатным

Спорт
26 апреля, 15:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, апреля. /ТАСС
Оформить паспорт болельщика можно при покупке билета на матчи Кубка конфедераций или билета на игру "Рубин" - ЦСКА
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© Артур Лебедев/ТАСС

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Вход на стадион "Казань- Арена" 17 мая на матч 29-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Доступ на данный матч будет бесплатным для лиц, оформивших паспорт болельщика (FAN-ID). При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч", - пояснил Шайхутдинов.

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Оформить паспорт болельщика можно при покупке билета на матчи Кубка конфедераций или билета на игру "Рубин" - ЦСКА. Забрать паспорт болельщики смогут в центре выдачи на улице Баумана в Казани, кроме того, 1 мая откроется дополнительный офис выдачи паспортов. Во время Кубка конфедераций по FAN-ID проезд для болельщиков будет бесплатным. Для владельцев абонементов на матчи "Рубина" будет отдельно объявлена бонусная программа, чтобы они ничего не потеряли.

По словам министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова, регион находится в диалоге с ЦСКА, на 30 апреля назначена встреча с руководством клуба по вопросам прохода болельщиков на тестовый матч. "Максимально мы постараемся их администрировать, будем понимать, кто приедет. Все остальные болельщики работают по тому регламенту, который мы обозначили", - сообщил Леонов.

Стадион "Казань-Арена" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира - 2018. Вместимость стадиона составляет около 45 тысяч зрителей. Перед Кубком конфедераций на стадионе в рамках чемпионата России пройдут тестовые матчи "Рубин" - ЦСКА (17 мая) и "Рубин" - "Уфа" (7 мая).
Игры Кубка конфедераций, помимо Казани, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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