Футболист "Бернли" Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за совершение ставок на матчи

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (ФА) отстранила полузащитника "Бернли" Джои Бартона от футбольной деятельности на 18 месяцев за совершение ставок на матчи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бартон обвинялся в том, что в период между 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года он сделал ставки на 1260 футбольных матчей. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой ФА. Кроме того, 34-летний футболист был оштрафован на 30 тысяч фунтов.

Бартон выступал за английские клубы "Манчестер Сити", "Ньюкасл", "Куинз Парк Рейнджерс", французский "Марсель", шотландский "Рейнджерс", а также провел один матч в составе сборной Англии.