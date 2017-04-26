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Рабочая встреча IAAF и ВФЛА пройдет 13-14 июня

Спорт
26 апреля, 15:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, сейчас общение между ведомствами происходит в переписке
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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Рабочая встреча Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) состоится 13-14 июня. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Наша рабочая встреча пройдет в июне, ориентировочно 13 или 14 числа. А пока все наше общение происходит в переписке", - сообщил Шляхтин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.

IAAF приняла решение о временном лишении членства ВФЛА в организации, а также разрешила ряду спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию).

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