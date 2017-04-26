Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Брюс Кэссиди утвержден на должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Кэссиди пришел в "Бостон" в начале сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера. В феврале 51-летний специалист стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Клода Жюльена. С 2008 по 2016 год Кэссиди работал в фарм-клубе "Бостона" "Провиденс", ранее он возглавлял клуб НХЛ "Вашингтон" и занимал должность ассистента главного тренера "Чикаго".

В нынешнем сезоне "Бостон" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл "Оттаве".