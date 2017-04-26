Хоккеист Кагарлицкий продлил контракт с "Северсталью" на один год

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Дмитрий Кагарлицкий продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.
Новый контракт рассчитан на один сезон.
В прошедшем сезоне Кагарлицкий провел 60 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 32 результативных передачи, став лучшим бомбардиром "Северстали" в КХЛ. Череповецкий клуб занял 11-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.