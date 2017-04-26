ОКР и общество "Локомотив" подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин, Дильшад Ломовских/. Олимпийский комитет России (ОКР) и Российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив" подписали договор о сотрудничестве. Подписание договора состоялось в среду в Инновационном центре ОКР в Москве.

Подписи под соглашением поставили президент ОКР, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков и председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин.