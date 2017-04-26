Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" понимает, как развивать болид в дальнейшем

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СОЧИ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Окулов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" имеет представление о дальнейшем развитии болида. Такое мнение ТАСС высказал российский пилот команды Даниил Квят.
В текущем сезоне "Торо Россо" занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 12 очков.
"Думаю, у команды есть понимание, как развивать болид в дальнейшем, - отметил Квят. - Я доверяю им в этом. В целом первые три гонки сезона прошли неплохо: у нас есть очки, скорость - это тоже главное. Прошло только три гонки из 20, у нас будет много шансов набрать еще больше очков".
"Мне нравится болид, у меня нет никаких претензий", - добавил российский пилот.
Квят рассказал, что ему нравится поддержка болельщиков на домашнем Гран-при России. "В четверг и в воскресенье после гонки очень много болельщиков, российских флагов, огромная поддержка. Мне это очень нравится, - сказал Квят. - Но начиная с пятницы я полностью концентрируюсь на своей работе".
Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.