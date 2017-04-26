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Слушания в CAS по делам отстраненных российских лыжников пройдут 15 мая

Спорт
26 апреля, 16:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2014
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Александр Легков

Александр Легков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Спортивный арбитражный суд (CAS) 15 мая проведет слушания по делам отстраненных российских лыжников. Об этом ТАСС сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Слушания по делам отстраненных российских лыжников пройдут в CAS 15 мая", - сказала она.

Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном.

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