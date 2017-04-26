Исполком ОКР принял решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял решение, что сборная России будет участвовать в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом журналистам заявил президент ОКР Александр Жуков.

Заседание исполкома ОКР состоялось в Москве в среду.

"Мы приняли главное решение - решение об участии нашей команды в Олимпийских играх в Южной Корее. Сборная России примет участие в Играх-2018", - сказал он.

"Надеюсь, что вся наша команда в полном составе поедет на Олимпиаду", - отметил президент ОКР.

Также он добавил, что в ходе заседания исполкома обсуждался ход подготовки и Олимпиаде в Пхенчане и был утвержден список кандидатов в сборную России для участия в этом турнире.

МОК в феврале разослал национальным олимпийским комитетам приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Ряд российских спортсменов не был допущен к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В частности, Игры-2016 пропустили все легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, которая тренируется за границей. Позднее от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.