Спортсмены РФ, выступавшие на фестивале в Эрзуруме, станут кандидатами на участие в ОИ

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ряд российских спортсменов, выступавших на Зимнем олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме, войдет в число кандидатов в олимпийскую сборную страны для участия в Играх 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Соревнования в рамках фестиваля проходили 11-18 февраля в Эрзуруме и на горнолыжном курорте Паландокен. Россияне победили в медальном зачете, завоевав 19 золотых медалей. Ближайшие преследователи, французы, выиграли семь золотых наград.

"На заседании ОКР мы обсудили несколько очень важных вопросов. Начали с подведения итогов фестиваля в Эрзуруме, - сказал Жуков. - Наша команда блестяще выступила на соревнованиях. Некоторые из спортсменов этой команды войдут в число кандидатов на Олимпийские игры в Пхенчхане".