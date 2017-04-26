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Спортсмены РФ, выступавшие на фестивале в Эрзуруме, станут кандидатами на участие в ОИ

Спорт
26 апреля, 16:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Россияне победили в медальном зачете фестиваля, завоевав 19 золотых медалей
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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Ряд российских спортсменов, выступавших на Зимнем олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме, войдет в число кандидатов в олимпийскую сборную страны для участия в Играх 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Соревнования в рамках фестиваля проходили 11-18 февраля в Эрзуруме и на горнолыжном курорте Паландокен. Россияне победили в медальном зачете, завоевав 19 золотых медалей. Ближайшие преследователи, французы, выиграли семь золотых наград.

"На заседании ОКР мы обсудили несколько очень важных вопросов. Начали с подведения итогов фестиваля в Эрзуруме, - сказал Жуков. - Наша команда блестяще выступила на соревнованиях. Некоторые из спортсменов этой команды войдут в число кандидатов на Олимпийские игры в Пхенчхане".

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