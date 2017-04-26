Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в мае

Спорт
26 апреля, 16:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совет учредителей Российского антидопингового агентсва (РУСАДА) утвердит кандидатуру нового генерального директора в мае 2017 года. Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Смотрите также
Сергей Хрычиков
Наблюдательный совет РУСАДА продлил срок работы конкурсной комиссии по выбору гендиректора

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. На этот пост могут претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие говорить на русском языке. Срок подачи заявок завершился 31 марта. Позже наблюдательный совет организации продлил срок работы специальной комиссии из-за большого количества заявок.

"Для меня было неожиданностью, что заявки подали 700 человек. Сейчас специальная комиссия работает с кандидатами. Она вынесет не менее двух кандидатур на наблюдательный совет. Утверждать кандидата будет совет учредителей, эта работа должна завершиться в мае", - сказал Жуков.

"Сейчас идет работа по восстановлению РУСАДА. Мы находимся в контакте с WADA по реорганизации РУСАДА. Эта работа должна способствовать участию наших спортсменов в соревнованиях и России проводить соревнования. Надеюсь, она завершится в этом году", - добавил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ
2
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама