Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в мае

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совет учредителей Российского антидопингового агентсва (РУСАДА) утвердит кандидатуру нового генерального директора в мае 2017 года. Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. На этот пост могут претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие говорить на русском языке. Срок подачи заявок завершился 31 марта. Позже наблюдательный совет организации продлил срок работы специальной комиссии из-за большого количества заявок.

"Для меня было неожиданностью, что заявки подали 700 человек. Сейчас специальная комиссия работает с кандидатами. Она вынесет не менее двух кандидатур на наблюдательный совет. Утверждать кандидата будет совет учредителей, эта работа должна завершиться в мае", - сказал Жуков.

"Сейчас идет работа по восстановлению РУСАДА. Мы находимся в контакте с WADA по реорганизации РУСАДА. Эта работа должна способствовать участию наших спортсменов в соревнованиях и России проводить соревнования. Надеюсь, она завершится в этом году", - добавил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.