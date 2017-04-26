Жуков: совет учредителей РУСАДА утвердит кандидатуру нового гендиректора в мае

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МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Совет учредителей Российского антидопингового агентсва (РУСАДА) утвердит кандидатуру нового генерального директора в мае 2017 года. Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. На этот пост могут претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие говорить на русском языке. Срок подачи заявок завершился 31 марта. Позже наблюдательный совет организации продлил срок работы специальной комиссии из-за большого количества заявок.
"Для меня было неожиданностью, что заявки подали 700 человек. Сейчас специальная комиссия работает с кандидатами. Она вынесет не менее двух кандидатур на наблюдательный совет. Утверждать кандидата будет совет учредителей, эта работа должна завершиться в мае", - сказал Жуков.
"Сейчас идет работа по восстановлению РУСАДА. Мы находимся в контакте с WADA по реорганизации РУСАДА. Эта работа должна способствовать участию наших спортсменов в соревнованиях и России проводить соревнования. Надеюсь, она завершится в этом году", - добавил он.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.