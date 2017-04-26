ХК "Авангард" решит проблемы с задолженностями после майских праздников

ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" решит все финансовые проблемы, связанные с задолженностями перед игроками, после майских праздников. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров клуба и член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Ранее клуб опроверг информацию о двухмесячной задолженности по зарплате перед игроками, появившуюся в СМИ.

"Бюджет у "Авангарда" точно не будет меньше. Никаких существенных проблем с деньгами у нас нет - я уверен, что после праздников все проблемы решатся, все будет хорошо", - сказал Дыбаль.

Глава клуба сообщил, что задержки по зарплате составляют не два месяца, а примерно пару недель. "В Омске приучили настолько, что если по технической причине неделю деньги не падают на карточку, уже журналисты задают вопросы. В лиге есть клубы, где по полгода задерживают зарплату - и им журналисты такие вопросы не задают - почувствуйте разницу. Все нормально в клубе: в следующем году бюджет, я думаю, будет чуть-чуть побольше - на небольшую сумму, но больше".

Дыбаль также сообщил о том, что в следующем году "Авангард" закончит строительство клубной академии. "Надеюсь в следующем году будет достроена академия. Все идет по плану: мы недавно проводили совещание в "Газпроме", все сроки по академии выдерживаются. Мы рассчитываем, что в 2018 году наша омская академия "Авангарда" будет полностью построена", - подчеркнул Дыбаль.

"Авангард" в минувшем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина.