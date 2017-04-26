Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международные спортивные федерации должны быть уверены в чистоте российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Мы вместе с нашими спортивными федерациями по зимним видам спорта постараемся обеспечить достаточное количество проб наших спортсменов, перед Играми в Рио-де-Жанейро такой вопрос возникал, - заявил Жуков. - Необходимо, чтобы у международных федераций была уверенность в том, что наши спортсмены чистые и не имеют никакого отношения к употреблению допинга".

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и российские тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям Международного олимпийского комитета (МОК).

В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины. Список был утвержден на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) в среду 26 апреля.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.