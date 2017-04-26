Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: международные федерации должны быть уверены в чистоте спортсменов РФ на ОИ-2018

Спорт
26 апреля, 17:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Жуков

Александр Жуков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международные спортивные федерации должны быть уверены в чистоте российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Смотрите также
Глава ОКР Александр Жуков
Исполком ОКР принял решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018

"Мы вместе с нашими спортивными федерациями по зимним видам спорта постараемся обеспечить достаточное количество проб наших спортсменов, перед Играми в Рио-де-Жанейро такой вопрос возникал, - заявил Жуков. - Необходимо, чтобы у международных федераций была уверенность в том, что наши спортсмены чистые и не имеют никакого отношения к употреблению допинга".

На летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за допинговых скандалов не выступали российские легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) и российские тяжелоатлеты, а также отдельные представители других видов спорта, которые не соответствовали критериям Международного олимпийского комитета (МОК).

В расширенный список спортсменов сборной России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года вошли 598 человек: 336 мужчин и 262 женщины. Список был утвержден на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) в среду 26 апреля.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года. На Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
6
Юниорская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
2
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин
5
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
6
Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама