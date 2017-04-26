Президент ХК "Авангард" Шалаев продлил контракт на три года

ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев продлил контракт с хоккейным клубом на три года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров омичей Александр Дыбаль.

Шалаев был назначен президентом "Авангарда" в 2014 году. Срок предыдущего соглашения истекал в этом году.

"Договор продлен сегодня на тот же самый срок - Шалаев продолжит работу. Итоги спортивного сезона мы оцениваем все- таки с достаточной долей скепсиса, несмотря на то, что сделали шаг вперед, - сказал Дыбаль. - Но нам пора прогрессировать и по спортивным результатам: мы понимаем, в чем наши ошибки - это ошибки и мои в том числе, я с себя ответственности не снимаю".

"Считаю, что клуб с нашим составом мог пройти дальше. Все, что было, и хорошее, и плохое, - это наши совместные недостатки и достижения. В целом считаю, что сработали на четыре с большим минусом", - добавил он.

Дыбаль считает, что главной заслугой Шалаева и его сына, вице-президента и генерального менеджера клуба Виктора Шалаева, является успешная оптимизация затрат.

"Мы выделяем большие деньги - это не грандиозные средства в масштабах лиги, но многие клубы были бы рады получить такой бюджет. Менеджмент деньги считает, это на мой взгляд, большое достижение Владимира Шалаева. Он реально вместе с Виктором Шалаевым построил систему, при которой затраты оптимизированы до очень высокого уровня. Это чувствуется, когда мы закупаем материально-технические средства по очень хорошим ценам, делаем хорошие правильные обмены", - подчеркнул Дыбаль.