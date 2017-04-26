Футболист "Манчестер Юнайтде" Погба пропустит матч чемпионата Англии с "Манчестер Сити"

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не примет участие в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Об этом сообщил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, чьи слова приводит официальный сайт МЮ.
Французский полузащитник был заменен на 90-й минуте матча первенства страны с "Бернли", а до этого отыграл 120 минут в ответном матче Лиги Европы против бельгийского "Андерлехта". Также португальский специалист отметил, что с "Манчестер Сити" будут готовы сыграть полузащитники Антонио Валенсия и Андер Эррера.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" пройдет в четверг. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, набрав в 32 матчах 63 очка, "Манчестер Сити" расположился строчкой выше, имея в активе на одно очко больше.