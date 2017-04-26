Дыбаль: "Авангард" продал СКА права на Калинина в КХЛ за адекватную цену

ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Омский "Авангард" продал права на форварда Сергея Калинина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) петербургскому СКА за адекватную и хорошую цену. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль.

О выкупе прав на нападающего санкт-петербургским клубом стало известно 20 апреля. Калинин выступал за "Авангард" шесть лет, после чего подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси". В текущем сезоне форвард перешел в "Торонто", за который не провел ни одной игры. На данный момент он выступает за фарм-клуб "Торонто", его контракт истекает в этом году.

"Мы хотели продать права на Калинина, потому что нам нужны хоккеисты, которые хотят играть в "Авангарде", адекватно оценивают свой уровень и мастерство, и, в целом, мы любого игрока мы можем продать или обменять, если это будет выгодно клубу. Тут все сошлось: у нас было несколько предложений, что облегчает переговоры - имея два предложения, всегда можно поиграть на этом, - сказал Дыбаль. - Мы продали его за адекватную, хорошую цену, но продали права, а не игрока - он еще не в КХЛ. Дальше его судьба будет зависеть от СКА".

"Мы очень довольны, кстати, работой со СКА. Я понимаю некоторый скепсис, но когда меня спрашивают, могу сказать честно - все сделки со СКА, которые у нас были, крайне нас устраивают и мы повторили бы их легко снова. И нам, кажется, они взаимовыгодные и очень хорошие", - добавил он.