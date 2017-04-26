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Стокгольм не будет подавать заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

Спорт
26 апреля, 17:32 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева
Ранее политики заявляли, что ОИ-2026 являются "возможными и желательными" для Стокгольма, так как создадут рабочие места и будут способствовать экономическому приросту в регионе
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СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Стокгольм не будет продолжать процесс работы над заявкой на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает агентство ТТ.

"В настоящее время лишь Социал-демократическая партия позитивно относится к Олимпиаде в Стокгольме. А так как нет широкой политической поддержки, далее работать над заявкой невозможно", - отметила мэр города Карин Ваннгорд.

Причиной "политической неуверенности", по ее словам, является то, что МОК до сих пор не может сообщить, насколько большой будет экономическая поддержка городу на проведение игр. Поэтому ряд политиков полагает, что времени на расчеты и принятие решений - до марта 2018 года - остается слишком мало.

Ранее политики заявляли, что ОИ-2026 являются "возможными и желательными" для Стокгольма, так как создадут рабочие места и будут способствовать экономическому приросту в регионе. По мнению специалистов, соревнования следовало бы организовать совместно с городом Фалун и горнолыжным курортом Оре, где можно провести, соответственно, соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и по горнолыжному спорту.

Решение МОК о стране-хозяйке Игр будет принято летом 2019 года.

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