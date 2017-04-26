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Книга о пути Квята в "Формулу-1" презентована в Сочи

Спорт
26 апреля, 18:46 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дмитрий Анзулис
В ней рассказывается о гоночной карьере 23-летнего российского пилота, начиная с картинга и заканчивая "Формулой-1"
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Материал из 1 страницы
© Андрей Карташов

СОЧИ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Презентация книги "Даниил Квят. Путь в "Формулу-1" прошла в среду в Сочи.

Автором книги стал журналист Олег Карпов, пишущий об автогонках. В книге рассказывается о молодежной гоночной карьере 23-летнего российского пилота: от начала занятий картингом до подписания контракта с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо". Рассказ основывается на многочисленных интервью, которые автор взял у окружавших в то время Квята людей: от его отца и первых российских картинговых тренеров до механиков и руководителей команд международных гоночных чемпионатов.

Также в книге присутствует рассказ самого пилота о его карьерных успехах и неудачах. Кроме того, представлены соперники Квята по молодежным гонкам, в том числе Стоффель Вандорн и Карлос Сайнс-младший, который сейчас является напарником россиянина по "Торо Россо".

Квят начал карьеру в 2005 году с картинга. В гонки с открытыми колесами он перешел в 2010 году. В течение четырех лет он выступал в различных молодежных сериях, в частности в "Формуле БМВ", "Формуле Рено 2.0", европейской "Формуле-3", GP3. С 2014 года выступает в "Формуле-1".

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