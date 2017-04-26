Все волонтеры ЧМ-2018 пройдут обязательную вакцинацию уже в 2017 году

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Все волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также люди, которые будут работать в группах обеспечения, пройдут обязательную вакцинацию от различных инфекций уже в 2017 году. Об этом ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

"У нас есть опыт Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи. У нас есть план по реализации поставленных задач перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира: по санитарной охране территорий, потому что одномоментно большое количество людей приедет из разных стран мира, мы это понимаем; по перемещению на транспорте, а именно обеспечению клинической безопасности, потому что люди будут ездить по 11 городам и даже больше, так как тренировочные площадки размещены в других местах. Мы представляем, какие меры мы должны принять в части противодействия распространения болезней. У нас задача на 2017 год всех тех, кто будет работать в группах обеспечения, всех людей, волонтеров привить от возможных инфекций", - сказала Попова.

"Если говорить о Кубке конфедераций и чемпионате мира, то весь персонал, который будет привлекаться к приготовлению пищи, должен будет обследоваться на вирусы, - продолжила она. - Количество этого персонала должно быть увеличено на определенное количество процентов на случай замен. Волонтеры также должны быть привиты, должны обладать навыками гигиенической и эпидемиологической безопасности. Что касается приготовления еды - все поставщики и операторы питания на сегодня нам известны, контроль над ними уже осуществляется".

"Контроль проходит над уже готовыми гостиницами, а также над строящимися, а именно над материалом, из которых они делаются. В том числе есть определенный ряд мероприятий, который мы выполняем. Например, противодействие распространению заболеваний, передаваемых половым путем, потому что это всегда большое количество людей. Еще не забываем о защите прав потребителя, опыт Олимпиады в Сочи показал, что очень хорошо работают наши консультационные пункты, которые располагались в аэропорту, на железнодорожном вокзале", - подытожила она.