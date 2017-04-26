"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 17-й минуте с пенальти забил Жулиано.

В турнирной таблице "Зенит" за пять туров до конца чемпионата вышел на второе место, набрав 49 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего московского "Спартака". На два очка меньше, чем сине-бело-голубые, у занимающего третье место столичного ЦСКА, который свой матч против московского "Локомотива" проведет позднее в среду.

"Оренбург" с 22 очками идет на 13-й позиции. Команда набрала на четыре балла больше, чем идущий на 15-м месте тульский "Арсенал", и на пять очков отстает от расположившегося на 12-й строчке махачкалинского "Анжи". Команды, которые займут 15-16-е места, напрямую вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а финишировавшие на 13-14-й позициях проведут стыковые матчи с третьей и четвертой командой ФНЛ за право сыграть в премьер-лиге следующего сезона.

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с "Томью", "Оренбург" также на выезде проведет матч против самарских "Крыльев Советов". Обе встречи пройдут 1 мая.